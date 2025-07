Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt wegen mehrerer Farbschmierereien, die noch unbekannte Täter zwischen Dienstag (08.07.2025) 21:00 Uhr und Mittwoch (09.07.2025) 06:45 Uhr in der Schulstraße und in der Jahnstraße in Waldenbuch hinterließen. In der Schulstraße besprühten die Unbekannten mehrere Fassaden eines Schulgebäudes mit schwarzer Farbe. In der Jahnstraße besprühten sie die Hauswand eines Mehrfamilienhauses ebenfalls mit schwarzer Farbe. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Gesamtsachschadens beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

