Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

Offenburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen einen noch Unbekannten aufgenommen, nachdem sich dieser am vergangenen Freitag gegenüber zwei Radfahrerinnen entblößt haben soll. Gegen 13:30 Uhr waren die beiden Radlerinnen auf dem Kinzigdamm im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs, als sie den Mann passierten. Dieser hatte eine kurze braune Hose an und hielt ein orangefarbenes T-Shirt vor der Hüfte. Als die beiden vorbei fuhren, soll der Unbekannte sich ihnen gegenüber entblößt haben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder der unbekannten Person geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kripo.

