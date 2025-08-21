Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Raub an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine über 70-jährige Frau an einer Bushaltestelle Opfer eines Raubdelikts. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete die Geschädigte ab etwa 15.35 Uhr an der Bushaltestelle in der Hüttenstraße (Hnr. 14) auf die Linienbusverbindung nach Oesede, die planmäßig um 15:58 Uhr abfahren sollte. Gegen 15:55 Uhr hielt ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad zunächst kurz neben der Bushaltestelle, fuhr in Richtung Hagen-Zentrum davon und kehrte wenige Minuten später zurück. Der Täter hielt erneut an, schlug der Frau unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte unmittelbar danach, ihr die Geldbörse zu entreißen. Nach Angaben der Geschädigten hielt sie die Geldbörse zunächst fest, musste diese jedoch loslassen. Der Täter flüchtete anschließend mit einem grauen/silberfarbenen, älteren Damenfahrrad in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 35-40 Jahre alt

blonde Haare, möglicherweise Schnurrbart Bekleidung: graue Jacke, braune Kordhose, Turnschuhe, graue Basecap

Bei dem Raubgut handelt es sich um eine schwarze Leder-Geldbörse mit Blümchen-Applikationen. Darin befanden sich ein diverse Karten sowie ein wenig Münzgeld.

Die Frau blieb durch den Schlag augenscheinlich unverletzt.

Die Polizei in Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell