Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer kommt von Straße ab
Reichshof (ots)
Am Montag (18. August) war ein 62-Jähriger aus Beringen mit seinem Motorrad auf der L324 in Dreschhausen unterwegs. Gegen 11:30 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte. Der Motorradfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.
