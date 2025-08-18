Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Grauer Saab gestohlen
Wiehl (ots)
Zwischen 23 Uhr am Samstag (16. August) und 15 Uhr am Sonntag haben Unbekannte einen grauen Pkw in der Bielsteiner Straße gestohlen. Das Kabriolett der Marke Saab vom Modell 9-3 mit dem Kennzeichen GM-NK 903 stand zur Tatzeit in einer Parktasche vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
