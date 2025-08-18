Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Unfälle mit schwerverletzten Motorradfahrern in Lindlar am Sonntag

Lindlar (ots)

Auf der L84 bei Lindlar-Hohkeppel kollidierte am Sonntag (17. August) ein 61-jähriger Motorradfahrer mit dem Auto eines 77-Jährigen. Der 61-jährige Kölner fuhr gegen 11:40 Uhr auf der L84 in einer Dreiergruppe in Richtung Burghof. In einer Linkskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw des 77-Jährigen zusammen. Durch die Kollision fuhr der 61-Jährige dann gegen die rechtsseitige Leitplanke und stürzte. Der 61-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer zog sich am Sonntagabend (17. August) schwere Verletzungen zu, als er auf der Johann-Breidenassel-Straße stürzte. Der 21-Jährige aus Lindlar fuhr mit seiner KTM Maschine gegen 21:10 Uhr auf der Straße und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell