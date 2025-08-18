PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Unfälle mit schwerverletzten Motorradfahrern in Lindlar am Sonntag

Lindlar (ots)

Auf der L84 bei Lindlar-Hohkeppel kollidierte am Sonntag (17. August) ein 61-jähriger Motorradfahrer mit dem Auto eines 77-Jährigen. Der 61-jährige Kölner fuhr gegen 11:40 Uhr auf der L84 in einer Dreiergruppe in Richtung Burghof. In einer Linkskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw des 77-Jährigen zusammen. Durch die Kollision fuhr der 61-Jährige dann gegen die rechtsseitige Leitplanke und stürzte. Der 61-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer zog sich am Sonntagabend (17. August) schwere Verletzungen zu, als er auf der Johann-Breidenassel-Straße stürzte. Der 21-Jährige aus Lindlar fuhr mit seiner KTM Maschine gegen 21:10 Uhr auf der Straße und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:58

    POL-GM: Grauer Saab gestohlen

    Wiehl (ots) - Zwischen 23 Uhr am Samstag (16. August) und 15 Uhr am Sonntag haben Unbekannte einen grauen Pkw in der Bielsteiner Straße gestohlen. Das Kabriolett der Marke Saab vom Modell 9-3 mit dem Kennzeichen GM-NK 903 stand zur Tatzeit in einer Parktasche vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:40

    POL-GM: Nach Ruhestörung und Widerstand in Gewahrsam gelandet

    Gummersbach (ots) - Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. August) hat ein 30-Jähriger erheblich Widerstand geleistet. Die Polizei war kurz nach zwei Uhr morgens über eine Ruhestörung in der Herreshagener Straße informiert worden. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung standen der 30-jährige Engelskirchener sowie eine 22-jährige und ein 22-jähriger Gummersbacher auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren