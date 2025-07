POL-HI: Einbruch in eine Schule - Polizei Bad Salzdetfurth sucht mögliche Zeugen

Hildesheim (ots) - Algermissen - Bledeln (tko) Am Samstag, 26.07.2025, gegen 02.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wischhof einzudringen. Bei dem Versuch die Hauseingangstür aufzubrechen, verursachten sie jedoch so viel Lärm, dass ein Nachbar aufgeweckt wurde. Dieser machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. An der Hauseingangstür entstand ein ...

