Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Algermissen - Bledeln (tko) Am Samstag, 26.07.2025, gegen 02.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wischhof einzudringen. Bei dem Versuch die Hauseingangstür aufzubrechen, verursachten sie jedoch so viel Lärm, dass ein Nachbar aufgeweckt wurde. Dieser machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die weitere Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell