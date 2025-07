POL-HI: Müll illegal entsorgt - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE - (kuc) In der Nacht zu Samstag, 26.07.2025, kam es zu einem Einbruch in ein Textilgeschäft in der Straße Im Kleinen Maser in Lamspringe. Zwischen 18:15 Uhr und 08:30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die bei der Tat entstandenen Sachschäden werden jedoch auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

