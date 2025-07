Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision mit Streifenwagen geflüchtet

Bleicherode (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich der Verursacher pflichtwidrig, entgegen der ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter, von der Unfallstelle entfernte. Die Kollision ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 09 Uhr und 15 Uhr. Durch den Aufprall des unbekannten Fahrzeugs entstand an der hinteren Stoßstange des Streifenwagens ein Sachschaden von mehr als eintausend Euro. Hinweise zum Verkehrsunfall und dem Verursacher/-Fahrzeug nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0192363

