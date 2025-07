Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Katze mit Schussverletzungen aufgefunden - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 8.45 Uhr im Bereich der Kasseler Landstraße, zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 38 West und der Tankstelle, am Fahrbahnrand eine schwer verletzte Katze aufgefunden. Das Tier wurde umgehend einem Tierarzt vorgestellt. Dabei wurden mehrere Verletzungen festgestellt, welche auf Schussverletzungen hinwiesen.

Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am Mittwoch, 23. Juli, oder am Donnerstag, 24. Juli, in dem Bereich um die Tankstelle an der Kasseler Landstraße verdächtige Schussgeräusche, ähnlich eines Luftgewehres, wahrgenommen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0191384

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell