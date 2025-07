Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann auf Beutezug

Bad Langensalza (ots)

In mehreren Ermittlungsverfahren muss sich ein Mann verantworten, der im Unstrut-Hainich-Kreis sein Unwesen trieb. Der Mann steht im Verdacht, sich gegen 16.30 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Feldstraße verschafft zu haben. Dort entwendete er ein Fahrrad und ließ zwei Pedelec zurück. Anschließend kehrte der Dieb mitsamt des zuvor entwendeten Fahrrades zurück, stellte dies wieder ab und entfernte sich mit seinen zuvor mitgebrachten Fahrrädern. An der Garage verursachte er Sachschaden. Gegen 20.15 Uhr trat der Mann erneut polizeilich in Erscheinung, als er sich gewaltsam Zutritt zu einem Gartengrundstück im Sundhäuser Weg in Thmasbrück verschaffte. Dort durchsuchte er die Vorzelte von Wohnanhängern nach möglicher Beute, entwendete jedoch nichts. Der Eigentümer ertappte den Mann und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zwei Fahrräder, die der Täter bei sich geführt hatte, wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. In der Nacht meldeten Bewohner von Großvargula schließlich einen Eindringling auf ihrem Grundstück. Sie erwischten den Tatverdächtigen und sprachen ihn an. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

In allen Fällen leiteten die Polizeibeamten die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen den tatverdächtigen 39 Jahre alten Mann ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell