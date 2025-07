LPI-NDH: VW kollidiert mit Stromkasten

Artern (ots) - Ein Hyundai-Fahrer befuhr am Donnerstag die Landstraße 3086 aus Richtung Edersleben kommend in Richtung Artern. Kurz vor dem Abzweig in die Ortslage Voigtstedt mussten die vorrausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen, wegen eines kreuzenden Wildtiers. Dies bemerkte der nachfolgende Fahrzeugführer zu spät und fuhr dem vorrausfahrenden Jeep gegen 21.15 Uhr auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. ...

