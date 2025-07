Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: VW kollidiert mit Audi - eine Person verletzt

Uder (ots)

Als ein VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag von der Klosterstraße kommend nach links auf die Straße der Einheit in Richtung Heilbad Heiligenstadt einbog, kam es zur Kollision mit einem Audi. Der Fahrer des Volkswagen missachtete die Vorfahrt der Autofahrerin, welche sich in Richtung Arenshausen bewegte. In der Folge des Zusammenstoßes wurde die Frau leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

