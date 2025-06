Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schleusungsverdacht: Bundespolizei ermittelt

Iffezheim (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 54-jährigen albanischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Schleusung.

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen kontrollierte die Bundespolizei am Abend des 23.06. ein Fahrzeug mit albanischer Zulassung am Grenzübergang Iffezheim. Der albanische Fahrer des Fahrzeugs beförderte mehrere Personen. Seinen Angaben zufolge war das Reiseziel Albanien. Bei der Überprüfung der Mitfahrenden wurden drei albanische Staatsangehörige im Alter von 19, 23 und 42 Jahren festgestellt, die ihren Kurzaufenthalt bereits überschritten hatten und keine sonstigen aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorlegen konnten. In seiner Vernehmung gab der 54-Jährige an, für ein albanisches Transportunternehmen zu arbeiten und nicht gewusst zu haben, dass sich die Mitfahrenden bereits unerlaubt im Schengen-Raum aufhielten. Den Personen wurde die Einreise nach Deutschland verweigert.

