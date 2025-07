LPI-NDH: Bundesstraße kurzzeitig gesperrt

Uder (ots) - Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung, die sich am Donnerstagabend in der Thalwender Straße ereignete. Anwohner hörten plötzlich einen Schlag. Anschließend stellten sie fest, dass die Außenscheibe der Haustür beschädigt war. Unbekannte hatten die Tür beschädigt und waren anschließend unerkannt geflüchtet. An der Haustür entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise zur ...

