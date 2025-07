Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen in Lamspringe und Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE / BAD SALZDETFURTH (erb). In der Nacht vom 25. Juli auf den 26. Juli 2025 beendeten die Beamten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei Fahrten, weil sich bei den Verkehrsteilnehmern der Verdacht von groben Verkehrsverstößen ergab.

Gegen 22:00 Uhr wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Hauptstraße in 31195 Lamspringe auf einen Elektrotretroller aufmerksam, weil dieser unter anderem trotz Dunkelheit ohne eingeschaltete Beleuchtung unterwegs war. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers ergaben sich Anhaltspunkte für eine THC-Beeinflussung. Der Heranwachsende führte knapp 25 Gramm Cannabis mit sich und räumte den vorherigen Konsum ein. Bereits in der Vergangenheit war der Lamspringer gleichgelagert in Erscheinung getreten, obwohl für Fahranfänger eigentlich besonders strikte Vorgaben bezüglich des Konsums des Rauschmittels gelten (§ 24c StVG). Er musste sich von einem Arzt Blut abnehmen lassen. Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Später, gegen 01:15 Uhr, geriet ein 18-jähriger Autofahrer in der Soltmannstraße in 31162 Bad Salzdetfurth in den Fokus einer Funkstreife. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann mit Wohnsitz in Bad Salzdetfurth nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Sowohl der Elektrokleinstfahrzeugführer als auch der Autofahrer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Ermittlungen in beiden Verfahren dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell