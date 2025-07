Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude

Hildesheim (ots)

Harsum - (weh) Zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude ist es am 25.07.2025, gegen 03:15 Uhr, gekommen. Dabei verschaffen sich die Täter:innen Zutritt zu dem Haus in der Kaiserstraße. Als sie von einem Zeugen entdeckt werden, flüchten sie durch mehrere anliegende Gärten. Wer zu dem genannten Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 zu melden.

