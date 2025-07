POL-HI: Motorradfahrer bei Unfall auf der L485 in Sibbesse schwer verletzt

Hildesheim (ots) - DUINGEN (rin) - Am Donnerstag, den 24.07.2025, meldeten aufmerksame Zeugen einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Duingen. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 23.07.2025 und dem 24.07.2025 vermutet. Die Polizei sucht Zeugen. Ersten Erkenntnissen nach brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom Mittwochabend bis späten Nachmittag des gestrigen ...

mehr