Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Einfamilienhaus in Duingen - Polizei sucht Zeugen!

Hildesheim (ots)

DUINGEN (rin) - Am Donnerstag, den 24.07.2025, meldeten aufmerksame Zeugen einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Duingen. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 23.07.2025 und dem 24.07.2025 vermutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen nach brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom Mittwochabend bis späten Nachmittag des gestrigen Tages in der Ith-Straße, im Ortsteil Capellenhagen, in ein Einfamilienhaus ein. Dabei richteten diese einen Schaden von ca. 2000 EUR an. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei Alfeld ihre Entdeckung, sodass vor Ort der Tatort aufgenommen und Spuren gesichert werden konnten.

Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen oder anderweitig sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell