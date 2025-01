PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrunkene Autofahrerin wird durch aufmerksamen Tankstellenmitarbeiter gemeldet - Gemarkung Flörsheim am Main

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am 04.01.2025 um 10:52 Uhr meldete ein aufmerksamer Tankstellenmitarbeiter der ESSO-Tankstelle Weilbach an der A66 in Richtung Wiesbaden eine Autofahrerin, die beim Fahren auf dem Tankstellengelände aus einer Bierdose trank und im Anschluss weitere Bierdosen am Tankstellenshop kaufte. Der Tankstellenmitarbeiter meldete den Vorfall über den Polizeinotruf, woraufhin eine Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden entsandt wurde.

Die Funkstreife konnte das Fahrzeug und die 63-Jährige Autofahrerin polnischer Herkunft antreffen. Die Frau machte auf die Streife auch einen alkoholisierten Eindruck, konnte sich aber noch normal verständigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle.

Eine Überprüfung der Frau ergab, dass sie zudem aufgrund vorheriger Trunkenheitsfahrten ihren Führerschein bereits hatte abgeben müssen.

Die 63-Jährige Frau aus dem Bereich Bad Kreuznach muss sich jetzt einem Strafverfahren stellen, da sie betrunken und auch ohne Führerschein fuhr.

