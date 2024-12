PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: LKW-Unfall auf der A3, Bereich Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln, Donnerstag, 12.12.2024, 10:35 Uhr

Wiesbaden (ots)

(cw)Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden mehrere LKW miteinander. Ein erheblicher Schaden und eine mehrstündige Sperrung Teilsperrung war die Folge.

Gegen 10:35 Uhr übersah der Fahrer eines Sattelkippers zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Anschlussstelle Niedernhausen in Höhe Wiesbaden-Breckenheim mehrere verkehrsbedingt haltende LKW und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Der Sattelkipper kollidierte mit einem Sattelzug. Dieser wiederum wurde auf einen weiteren Sattelzug aufgeschoben. Zwei LKW waren nicht länger fahrbereit und mussten aufwändig geborgen werden. Der Schaden an den drei LKW wird auf über 300.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren sowohl der rechte als auch die mittlere Fahrspur gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf über sieben Kilometer in Richtung Köln. Zur Stunde dauern die Bergungsarbeiten noch an und werden gegen 16:30 Uhr beendet sein.

