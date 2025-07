POL-HI: Scheunenbrand in Heisede - Ursache bislang unbekannt

Hildesheim (ots) - (schö) Am Dienstag, den 22.07.2025, gegen 22:20 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Brüggener Hauptstraße 2, 31028 Gronau. Hierbei beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Brüggen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug, ohne die Feststellung seiner ...

