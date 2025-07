Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen (kla) Pkw überschlägt sich

Hildesheim (ots)

Am Mi., 23.07. 25, 05.50 Uhr befährt eine 84jährige Frau aus der Gemeinde Nordstemmen mit einem roten Pkw VW Polo die L 480 von Heyersum in Richtung Betheln. Etwa in Höhe einer Zufahrt zur Ortschaft Mahlerten kam ihr ein Pkw entgegen, der teilweise auf der Fahrspur der Frau fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend hat sich der Pkw einmal überschlagen und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Die Frau konnte allein aussteigen und ist nach ersten Feststellungen nur leicht verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der ältere Pkw der Frau hat einen Totalschaden, der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr war nicht notwendig und auch nicht vor Ort. Zum Pkw, der der Frau entgegenkam gibt es derzeit keine weiteren Angaben. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-985115 zu melden.

