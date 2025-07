Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchte Einbruchdiebstähle aus Apotheken - wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Mittwoch, 23.07.2025, hatten es Einbrecher auf zwei Apotheken im Stadtgebiet abgesehen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Betroffen war zum einen eine Apotheke in der Annenstraße. Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hat man gegen 01:30 Uhr versucht, den Glaseinsatz der Eingangstür einzuschlagen. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es in dem Fall nicht.

Beim zweiten Tatort handelt es sich um eine Apotheke in der Straße Zingel Ecke Gartenstraße. Hierbei haben sich der oder die Täter nach vorliegenden Informationen gegen 02:00 Uhr durch das Einschlagen der gläsernen Eingangstür Zutritt ins Innere verschafft. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Ruf-Nummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell