Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw in Harpstedt +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 12. August 2024, gegen 14:40 Uhr, kam es in Harpstedt auf der Delmenhorster Landstraße zu einem Auffahrunfall von drei Fahrzeugen.

Ein 71-jähriger befuhr die Delmenhorster Landstraße in Harpstedt mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Fahrtrichtung Orts einwärts und bremste auf Höhe des Hopfenweges verkehrsbedingt. Durch ein defektes Bremslicht am Anhänger erkannte der dahinterfahrende 50-jährige in seinem Skoda den bremsenden Pkw-Anhänger zu spät und musste in der Folge stark abbremsen. Das Schlusslicht der Kolonne, eine 26-jährige Mercedes-Fahrerin, fuhr in der Folge auf den vor ihr fahrenden Skoda des 50-jährigen auf. Durch die Kollision wurde der Skoda gegen den Anhänger des 71-jährigen geschoben.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Der Mercedes war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Seat und der Pkw-Anhänger wurden beschädigt, blieben aber weiter fahrbereit. Geschätzt wurde der Gesamtschaden auf circa 19.200 Euro.

