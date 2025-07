Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hakenkreuze und weitere Farbschmierereien in Lühnde

Hildesheim (ots)

Algermissen, OT Lühnde (jan) - Im Zeitraum vom 24.07.2025 gegen 19 Uhr bis zum 25.07.2025 ca. 10 Uhr kam es in der Ortschaft Lühnde mehrfach zu Farbschmierereien. Dabei wurden Hakenkreuze sowie weitere Schriftzüge unter anderem auf die Fahrbahn, an einer Bushaltestelle und auch an der Tür der örtlichen Kirche aufgebracht. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

