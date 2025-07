Polizei Hagen

POL-HA: Hagener sucht mit Baseballschläger die Wohnung seiner Freundin auf

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen suchte ein 50-Jähriger am Mittwoch (16.07.2025) die Wohnanschrift seiner Partnerin auf und hielt dabei einen Baseballschläger in den Händen. Er stand vor dem Balkon und rief mehrfach aufgebracht nach seiner Freundin. Der Mann ging noch vor Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung davon. Die Hagenerin, die während des Vorfalls nicht zuhause war und von einem Familienangehörigen informiert wurde, schilderte den alarmierten Polizisten, dass sie sich nicht erklären kann, warum ihr Freund sie bedroht. Er habe mehrfach versucht, sie anzurufen und ihr SMS geschickt, in denen er sie vulgär beleidigte und Handgreiflichkeiten ankündigte. Die Hagenerin habe die Anrufe und Nachrichten jedoch ignoriert, da der 50-Jährige betrunken war. Erst wenige Tage zuvor habe er mit Sekundenkleber das Haustürschloss zugeklebt.

Die Beamten trafen den 50-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Er gab die Tat zu und begründete sie damit, dass seine Freundin nicht auf seine Anrufe reagiert hatte. Warum er die Hagenerin beleidigte und bedrohte, wisse er jedoch nicht so genau. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte an, dass der Mann mit 2 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auf die Beschädigung des Schlosses angesprochen, zeigte er sich einsichtig und versicherte, dies nicht noch einmal zu machen. Die Polizisten erteilten dem 50-Jährigen ein Rückkehrverbot für zehn Tage. In dieser Zeit darf er die Wohnung seiner Partnerin nicht mehr aufsuchen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung. (arn)

