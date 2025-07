POL-HA: Rollerfahrer ist nachts mit Sonnenbrille und unter Drogeneinfluss unterwegs

Hagen-Altenhagen (ots) - In der Alleestraße beobachtete eine Zeugin am Mittwoch (16.07.2025) einen Mann, der gegen 14.40 Uhr eine Mülltonne unter das Fenster einer Arztpraxis stellte, auf diese kletterte und versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Als er scheiterte, stellte er die Mülltonne wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück und flüchtete. Die Zeugin wählte ...

