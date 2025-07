Polizei Hagen

POL-HA: Polizei stellt 26-jährigen Dealer

Hagen-Mitte (ots)

In der Bahnhofstraße trafen zivile Beamte am Mittwoch (16.07.2025) einen 26-Jährigen an, der Cannabis verkaufte. Die Einsatzkräfte waren um etwa 12 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes unterwegs und beobachteten, wie ein bereits polizeibekannter Mann augenscheinlich Betäubungsmittel an einen anderen Mann verkaufte. Als die beiden auf die Polizisten aufmerksam wurden, trennten sie sich. Anschließend warf der Verkäufer einen Gegenstand weg, der sich im weiteren Verlauf als eingepacktes Cannabis erwies. Die Beamten unterzogen den 26-jährigen Dealer einer Kontrolle. Es stellten sie fest, dass gegen ihn ein Bereichsbetretungsverbot vorlag, gegen das er bereits mehrfach verstoßen hatte und er in demselben Bereich mehrfach wegen Cannabishandels aufgefallen war. Die Polizisten stellten das Cannabis sicher, fertigten eine Anzeige und sprachen dem 26-Jährigen erneut ein dreimonatiges Bereichsbetretungsvebot aus. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (rst)

