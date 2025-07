POL-WAF: Ennigerloh. Zusammenstoß zwischen Pedelec- und Autofahrer

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte männliche Täter sind am Montagvormittag (30.06.2025) in ein Einfamilienhaus in Oelde eingebrochen. Zwischen 11.25 Uhr und 11.46 Uhr gelangten sie über eine Kellertüre in das Haus an der Wagenfeldstraße. Hier durchsuchten sie diverse Schränke und stahlen ein Elektro-Gerät. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

