Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten in dem RE 13 fest

Kleve - Kempen - Nettetal - Kaldenkirchen (ots)

In den Morgenstunden vom 18. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei Reisende im Regionalexpress 13 von Venlo nach Hamm. Auf Höhe des Bahnhofs Nettetal-Kaldenkirchen sind auch die Personalien einen 42-jährigen Deutschen in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft worden. Hierbei wurde ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Krefeld bekannt. Demnach hat das Amtsgericht Nettetal den Gesuchten im Jahr 2024 wegen Betruges von einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 25 Euro verurteilt. Da der Verurteilte die Geldsumme von 1500 Euro nicht aufbringen konnte, ist er durch die Bundespolizei verhaftet worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Verbüßung der 30-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Willich gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell