BPOL NRW: Bundespolizei bei Zeugin skeptisch und vollstreckt anschließend zwei Haftbefehle

Wanne-Eickel - Gelsenkirchen (ots) - Am Dienstagabend (17. Juni) beobachtet ein Jugendlicher am Wanne-Eickel Hauptbahnhof eine Mutter, die ihr Kind (3) massiv bedroht. Bundespolizisten schreiten ein und informieren das Jugendamt. Gegen 17:30 Uhr meldete ein 15-jähriger Deutscher der Bundespolizei eine besorgniserregende Szene am Gleis 4 im Hauptbahnhof Wanne-Eickel. ...

