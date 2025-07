Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Harsum - Hüddessum (tko) Am Samstag, 26.07.2025, in der Zeit zwischen 02.50 Uhr und 04.00 Uhr, kam es in der Straße In der Delle zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter zerstörten in dieser Zeit die Scheibe eines Erdgeschossfensters. Sie drangen jedoch nicht in das Wohnhaus ein und verursachten somit nur Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Vermutlich wurden sie durch einen Nachbarn gestört, der, durch Geräusche und Taschenlampenschein aufmerksam geworden, nach dem Rechten sehen wollte. Die unbekannten Täter flüchteten im Anschluss wahrscheinlich mit einem PKW in Richtung Machtsum. Zeugen, die weitere Angaben zur Aufklärung der Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

