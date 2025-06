Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei verletzte Personen bei Unfall

Northeim (ots)

Northeim, Berliner Allee / Nordring, Mittwoch, 18.06.2025, 06.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 06.50 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau aus Langelsheim (Kreis Goslar) mit einem Auto die Straße "Nordring" in bog an der Kreuzung zur Berliner Allee nach rechts ab. Dabei übersah sie eine 64-jährige Northeimerin, welche die Berliner Allee mit ihrem Auto in Richtung Innenstadt befuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen leicht und wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell