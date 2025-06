POL-NOM: Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Northeim (ots) - Hardegsen, Am Cölnhöfen, Montag, 16.06.2025, 14.30 Uhr HARDEGSEN (Wol) Am Montag gegen 14.30 Uhr brannte ein 65-jähriger Mann auf seinem Grundstück in der Straße "Am Cölnhöfen" in Hardegsen Unkraut ab. Dabei geriet ein Schuppen in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

