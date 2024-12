Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241213.3 Damp: Zeugenaufruf nach Entführung - Folgemeldung zu 241203.1 und 241204.1

Damp (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 28. November entführte ein 35-jähriger Mann seine Ex-Frau und die beiden gemeinsamen Kinder. Nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen nahmen französische Polizeikräfte am 2. Dezember den Tatverdächtigen in Sangette / Frankreich fest. Auch seine entführte Ex-Frau und die beiden Kinder konnten angetroffen und in Sicherheit gebracht werden. Mittlerweile bewilligten die französischen Behörden die Auslieferung des festgenommenen Mannes, welche in der nächsten Woche erfolgen soll. Darüber hinaus nahmen Einsatzkräfte aus Kiel den Bruder des Tatverdächtigen am 4. Dezember fest, er soll sich an der Tat beteiligt haben. Nach erfolgter Vorführung beim Amtsgericht Kiel kam der Mann mit Untersuchungshaftbefehl in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Die Ermittler suchen Zeuginnen und Zeugen, denen das Fahrzeug des Täters, ein grau-silberfarbener Ford S-Max, mit Rendsburger Kennzeichen aufgefallen ist oder denen der im Bild aufgezeigte Kinderwagen am Tatort an der Bushaltestelle an der Landesstraße 26 in Damp aufgefallen ist. Aber auch Personen, die ganz allgemein Hinweise geben können oder möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere suchen die Beamtinnen und Beamten einen Jogger, der am Tatort vorbeigelaufen sein soll. Diese werden gebeten sich der Polizei unter der Rufnummer 0431-160 3333 zu melden.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

