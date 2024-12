Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241213.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem schwerem Raub und sucht Zeugen

Damp (ots)

Am 11.Dezember gegen 19 Uhr betreten zwei maskierte Personen einen Lebensmittelmarkt im Westring und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchten die beiden Täter ohne Beute. Eine dritte männliche Person soll Schmiere gestanden haben. Polizeikräfte nahmen zwei der Männer fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand erschienen am Mittwoch gegen 19 Uhr zwei maskierte Personen im Lebensmittelmarkt im Bereich Westring / Langenbeckstraße und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe vom allein im Geschäft befindlichen Verkäufer die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt habe sich noch ein Kunde vor dem Geschäft aufgehalten. Der 56-jährige Geschädigte machte durch Rufen auf sich aufmerksam, so dass die Täter ohne Beute in Richtung Innenstadt flüchteten. Laut Zeugenaussage sei bei der Flucht noch eine weitere männliche Person, die offenbar zuvor Schmiere gestanden habe, beteiligt gewesen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeikräfte im weiteren Verlauf zwei Personen im Alter von 19 und 20 Jahren vorläufig fest. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kamen die jungen Männer wieder auf freien Fuß. Nach dem dritten Beteiligten fahndet die Kriminalpolizei. Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen der beiden Täter, die den Mitarbeiter im Markt mit der Schusswaffe bedroht haben. Auch nach der Tatwaffe wird gesucht.

Die flüchtige männliche Person soll ca. 175 -180 cm groß und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Zudem habe er eine schwarze Maske mit hellen Punkt getragen, auf der schwarzen Jacke soll ein helles Motiv auf der linken Brustseite zu erkennen gewesen sein.

Personen, denen die Täter aufgefallen sind beziehungsweise bekannt vorkommen, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell