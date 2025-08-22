Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W.: Zwei Männer nach körperlichem Angriff verletzt - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:10 Uhr zu einem gewaltsamen Angriff auf zwei Männer an der Großen Straße. Die beiden Dissener im Alter von 47 und 36 Jahren liefen zuvor auf dem Gehweg in Richtung des Kreisverkehrs in Höhe der Straße "Auf der Worth", als sie plötzlich von mehreren Personen von hinten überrascht wurden. Die Täter schlugen mehrfach auf die Beiden ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der 36-Jährige wurde durch die Angreifer leicht verletzt. Sein 47-jähriger Begleiter erlitt zunächst lebensgefährliche Verletzungen. Glücklicherweise stabilisierte sich am Sonntagabend der Gesundheitszustand des Mannes.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei Tatverdächtige, mit denen es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten kam. Am Dienstag durchsuchte die Polizei die Wohnungen der beiden Personen und beschlagnahmte diverses Beweismaterial. Gegen die Männer im Alter von 28 und 38 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere auch zu möglichen weiteren Beteiligten, dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell