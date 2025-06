Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Bakenfußplatten auf Straße gelegt, Sachschaden an Auto verursacht

Korbach (ots)

Die Polizei Korbach ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen.

Unbekannte hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Fußplatten von Warnbaken auf die Straße unterhalb der Brücke am Kreisel Arolser Landstraße Ecke Am Hauptbahnhof gelegt. Gegen 01.50 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem schwarzen Mercedes über die Platten. An seinem Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell