POL-DA: Erzhausen: Ein leicht verletztes Kleinkind nach Küchenbrand in Erzhausen

Erzhausen (ots)

Am Samstagabend (24.05.2025) gegen 21:25 Uhr erfolgte die Alarmierung der Feuerwehr zu einem Brand in der Friedrich-Ebert-Straße in Erzhausen. Aus dem Erdgeschoss des Wohnhauses wurde zunächst ein Brand gemeldet. In der Küche geriet nach vorläufigen Erkenntnissen ein Topf mit Öl in Brand. Das Wohnhaus war beim Eintreffen der Polizei bereits geräumt. Schnell konnte das Feuer gelöscht und die drei anwesenden Familienmitglieder vor Ort ärztlich versorgt werden. Sie hatten Rauchgas eingeatmet. Ein Kleinkind musste zur weiteren Abklärung in einem Kinderkrankenhaus stationär aufgenommen werden. Zum Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Die Familie kommt bei Freunden unter. gefertigt: Waldow, Polizeiführerin vom Dienst

