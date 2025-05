Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Wald-Michelbach/ Ortsteil Aschbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

69483 Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstag, 22.05.2025 befuhr gegen 17.30 Uhr eine 41 jährige Pkw-Fahrerin die Straße "Im Wiesental" talwärts in Richtung Adolf-Koch-Straße. In Höhe einer Pizzeria kam von rechts ein 10- jähriger Junge mit seinem Fahrrad und fuhr gegen den Pkw der 41- jährigen Fahrerin. Das Kind hatte zuvor mit seinem Fahrrad einen Fußweg von der dortigen Kirche kommend talwärts befahren. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit konnte der Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Pkw zusammen. Daraufhin stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3000.- Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter folgender Telefonnummer zu melden: Tel.: 06207/94050

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell