POL-DA: Darmstadt: Diebstahl von Pedelec scheitert

28-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Aufmerksame Zeugen alarmierten am Donnerstagabend (22.05.) gegen 20.30 Uhr die Polizei und meldeten einen aktuellen Fahrraddiebstahl in der Schleiermacherstraße. Eine Streife des 1. Polizeireviers begab sich sofort in die Fahndung und konnte aufgrund der guten Beschreibung der Zeugen den Beschuldigten als mutmaßlichen Täter vorläufig festnehmen.

Der Beschuldigte steht darüber hinaus im Verdacht, zwischen März und April 2025 einen Einbruchsdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße sowie zwei weitere Fahrraddiebstähle begangen zu haben.

Der 28-jährige wurde daher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Freitag (23.05.) dem Ermittlungsrichter bei dem Amtsgericht in Darmstadt vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

