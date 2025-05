Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

In der Zeit vom 23.05.2025 gegen 12:00 Uhr und 24.05.2025 gegen 11:00 Uhr wurde ein grauer Citroen C4 linksseitig am Heck beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in Groß-Gerau in der Adolf-Kolping-Straße in Höhe der Hausnummer 28/30 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Unfallverursacher das Fahrzeug und entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eventuell könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 500,00 EUR beziffert. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0.

