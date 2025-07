Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: B9 nach Verkehrsunfall zeitweise gesperrt

Dienheim (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag musste die Bundesstraße 9 nach einem Verkehrsunfall zwischen Oppenheim und Guntersblum zeitweise voll gesperrt werden.

Der 62-jähriger Fahrer eines Pritschenwagens befährt nach aktuellem Ermittlungsstand die B9 aus Richtung Mainz in Fahrtrichtung Worms. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Fahrer zwischen Oppenheim und Guntersblum nach links von der Fahrbahn ab, gerät in den dortigen Grünstreifen und überschlägt sich auf dem Feld.

Der Fahrer wird durch den Verkehrsunfall am Kopf verletzt, er kann sich jedoch selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wird im Anschluss durch die eingesetzten Rettungskräfte in ein Wormser Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wird erheblich beschädigt.

Während der Unfallaufnahme wird die B9 zwischen Oppenheim und Guntersblum vollgesperrt.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurden in Absprache mit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen noch am Abend Arbeiten am Erdreich durchgeführt.

