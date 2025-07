Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht in Nierstein

Nierstein (ots)

Am 03.07.2025 in der Mittagszeit ereignete sich auf der Pestalozzistraße in Nierstein auf Höhe der Hausnummer 19 ein Verkehrsunfall, bei dem ein blauer Kleinwagen mit seinem rechten Außenspiegel beim Vorbeifahren einen weißen Pritschenwagen an dessen Ladefläche gestreift haben soll. Im Rahmen dieses Verkehrsunfalls könnte jedoch noch ein weiteres Fahrzeug beschädigt worden sein.

Dabei handelt es sich um einen grauen SUV der Marke Skoda, welcher vor dem weißen Pritschenwagen geparkt gewesen ist. An diesem konnten Unfallschäden in Form von Kratzern an der Straße zugewandten Seite festgestellt werden. Die Polizei bittet um Meldung von Augenzeugen bzw. der Unfallbeteiligten vom Unfall zur Mittagszeit.

