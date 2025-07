Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung an einem Fitnessstudio

Nierstein (ots)

In der Nacht vom 08.07.2025 auf den 09.07.2025 zwischen 23:00 Uhr und 05:45 Uhr kam es in Nierstein in der Boschstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Fitnessstudio. Dabei wurde eine schwarze Flüssigkeit, vermutlich handelt es sich dabei um Motoröl, gegen die Hausfassade und den sich davor befindlichen Parkplatz/Boden geschüttet. Dabei wurde ein sich vor dem Gebäude befindlicher Gully nur knapp verfehlt. Dies ist innerhalb weniger Wochen schon der zweite Vorfall dieser Art gegen das Fitnessstudio.

Für die Reinigung musste eine Fachfirma beauftragt werden. Die Polizei Oppenheim ermittelt und bittet um Hinweise, um die Tat aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell