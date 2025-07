Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Ein 60-Jähriger hat am Donnerstagmorgen seinen Führerschein abgegeben müssen, nachdem er mutmaßlich fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 01:00 Uhr einen Ford-Fahrer, welcher in Pfalzgrafenweiler in auffälliger Weise vom Aldi-Parkplatz in Richtung einer Tankstelle fuhr. Der Pkw stecke laut Zeugen in einer Hecke auf dem Aldi-Parkplatz fest. Der noch im Fahrzeug befindliche Fahrer wurde durch die herbeigerufenen Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten deutliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,8 Promille. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

