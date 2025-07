Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - Einbruch in Gaststätte - Zeugenhinweise erbeten

Kieselbronn (ots)

Von Montag auf Dienstag ist unbekannte Täterschaft in eine Gaststätte in der Straße "Am Bühlwald" eingedrungen. Nach derzeitigem Sachstand brach die unbekannte Täterschaft gewaltsam zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr durch ein Fenster in das Innere der Gaststätte. Im Anschluss wurden Schubladen und Schränke geöffnet. Der genau Sach- sowie Diebstahlsschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des sachbearbeitenden Polizeipostens.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Vorfeld gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186 3211 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell