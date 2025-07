Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Exhibitionist entblößt sich - Zeugensuche mit Täterbeschreibung

Grömbach (ots)

Am Montagnachmittag ist eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lief die Frau gegen 18:30 Uhr nach dem Baden an der Nagoldtalsperre zu ihrem Handtusch, welches sie am Ufer, Nahe der Nagoldtalsperre entlang der Landesstraße 362 abgelegt hatte. Hier bemerkte sie einen ihr unbekannten Mann hinter einem Gebüsch stehend, an seinem Geschlechtsteil manipulieren. Als sie erschrocken zu ihrem Handtuch weiterging und nochmals in Richtung schaute, war der Mann verschwunden.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Circa 50 bis 60 Jahre alt - 170 cm -180 cm groß - kurze, gräuliche Haare

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 / 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

